أخبار الفن ليلا.. الطفلة هايدي تقصف جبهة ذا فويس.. بوادر أزمة بين حازم إيهاب وسيف زهران مع سارة الطباخ.. سارة سلامة في لوك جديد

حققت أغنية "تمثيلية" للفنان محمود العسيلي، نجاحًا كبيرًا، حيث حققت 2 مليون مشاهدة على "اليوتيوب"، بعد عدة أيام من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به.