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فن

أخبار الفن ليلا.. الطفلة هايدي تقصف جبهة ذا فويس.. بوادر أزمة بين حازم إيهاب وسيف زهران مع سارة الطباخ.. سارة سلامة في لوك جديد

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:04 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

سارة سلامة تتألق بـ الأسود في أحدث إطلالة
نشرت الفنانة الشابة سارة سلامة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ساندي تستعد لطرح ألبومها الجديد اتنين في واحدة
تستعد الفنانة ساندي، لطرح البومها الجديد الذي يحمل أسم "اتنين في واحدة"، حيث قامت بطرح البوستر الرسمي الخاص به تمهيدًا لطرحه خلال الايام القليلة المقبلة.

بـ صورة رومانسية.. أحمد ابراهيم يهنئ زوجته انغام بعيد ميلادها
نشر الملحن أحمد ابراهيم، صورة له عبر حسابه على إنستجرام، ظهر فيها مع زوجته النجمة انغام، وهو يحتضنها.

تمثيلية لـ محمود العسيلي تحقق 2 مليون مشاهدة
حققت أغنية "تمثيلية" للفنان محمود العسيلي، نجاحًا كبيرًا، حيث حققت 2 مليون مشاهدة على "اليوتيوب"، بعد عدة أيام من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به.

بعد استبعادها من ذا فويس كيدز.. الطفلة هايدي تقصف جبهة اللجنة
أثار استبعاد الطفلة هايدي، من برنامج "ذا فويس كيدز" غضب الجمهور المصري بسبب صوتها الطربي الجميل، واستحقاقها الانتقال من مرحلة الصوت وبس.

حذف صورها وإلغاء متابعتها.. بوادر فسخ عقد حازم إيهاب وسيف زهران مع سارة الطباخ
ترددت أنباء عن فسخ عقد كل من الفنان حازم إيهاب، والفنان سيف زهران، مع المنتجة سارة الطباخ، وشركتها "Earth production".



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