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فن

بـ صورة رومانسية.. أحمد ابراهيم يهنئ زوجته انغام بعيد ميلادها

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:44 ص
أحمد ابراهيم وزوجته
أحمد ابراهيم وزوجته انغام
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محمد بدران
نشر الملحن أحمد ابراهيم، صورة له عبر حسابه على إنستجرام، ظهر فيها مع زوجته النجمة انغام، وهو يحتضنها.

وقدم أحمد ابراهيم، رسالة تهنئة لزوجته بمناسبة عيد ميلادها، من خلال تعليقه على الصورة التي نشرها عبر حسابه، لتنهال عليهما التعليقات والتهاني. 

وحل امس 19 يناير، عيد ميلاد الفنانة أنغام، التي حققت العديد من النجاحات في عالم الغناء والتمثيل أيضا.

كان أخر ألبومات أنغام، هو "حالة خاصة جدًا"، والذي حقق نجاح كبير منذ طرحه في الأسواق.

يذكر ان أنغام، احيت مؤخرا حفلها الذى أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، مع النجمة ميريام فارس والفنان عبد الله الرويشد، وظهرت وهى ترتدى القفطان السعودى.
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♥️🖤🎂 @anghamofficial

A post shared by Ahmed Ibrahim (@ahmedibrahimmusic) on

بـ صورة رومانسية.. أحمد ابراهيم يهنئ زوجته انغام بعيد ميلادها
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