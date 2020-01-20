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فن

ساندي تستعد لطرح ألبومها الجديد اتنين في واحدة

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:29 ص
ساندي
ساندي
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آيه عاطف
تستعد الفنانة ساندي، لطرح البومها الجديد الذي يحمل أسم "اتنين في واحدة"، حيث قامت بطرح البوستر الرسمي الخاص به تمهيدًا لطرحه خلال الايام القليلة المقبلة.

وتتعاون ساندي، مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، والموزعين في الألبوم من بينهم الشاعرة سلمى رشيد، والملحن أحمد البرازيلي، وغيرهم.

بينما يضم الألبوم العديد من الاغاني من بينهم أغنية "كيس أسود"، وهي من كلمات محمد أبو القاسم، والحان أحمد البرازيلي، وتوزيع أحمد عبد السلام، والألبوم من إنتاج شركة Pause production لـ ميدو منيب.


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