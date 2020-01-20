بعد استبعادها من ذا فويس كيدز.. الطفلة هايدي تقصف جبهة اللجنة

أثار استبعاد الطفلة هايدي، من برنامج "ذا فويس كيدز" غضب الجمهور المصري بسبب صوتها الطربي الجميل، واستحقاقها الانتقال من مرحلة الصوت وبس.



قالت هايدي، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" مع الإعلامى عمرو عبد الحميد،:"اللي زعلني ان صوتي يستحق لقيت عكس كدة دي حاجة تزعل جدا".



وتابعت قائلة :"مكنتش متخيله وكانت صدمة بالنسبة لي.. ماما اكتشف موهبتي، وهكمل مسيرتي، وفرحت جدا بتشجيع الناس ليا .. واكتر فنانة بتعجبني ام كلثوم".



كما غنت خلال مداخلتها الهاتفية أغنية "فكرونى" لكوكب الشرق أم كلثوم، معربة عن عشقها الكبير لها.