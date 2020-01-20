المخاوف بدأت تتحقق.. كوريا الجنوبية تعلن أول حالة إصابة بفيروس الصين الغامض

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الإثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس يعتقد أنه "كورونا" المنتشر في الصين عقب دخول مواطن صيني أراضيها.



وكانت الصين قد أعلنت وفاة 3 حالات إثر إصابتهم بفيروس "غامض" يشبه فيروس سارس، لتقترب حصيلة المصابين به إلى نحو 140 حالة جديدة. بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.



وكانت الصين قد أعلنت يوم الجمعة عن 4 حالات مصابة بالالتهاب الرئوي يعتقد كذلك أنه بسبب سلالة جديدة من فيروس كورونا، ما سبب قلقا متزايدا على مستوى العالم من الفيروس الذي لم يتم اكتشاف ماهيته بشكل كاف قد ينتشر خلال فترات العطلات الرئيسية.



واكتشف الفيروس الجديد في مدينة ووهان بوسط الصين، وينتمي إلى عائلة الفيروسات التاجية التي تشمل متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد "سارس"، والتي تسببت في مقتل ما يقرب من 800 شخصا في جميع أنحاء العالم خلال الفترة ما بين عامي 2002 و2003، والذي بدأ أيضا في الصين.



وعلى الرغم من أن الخبراء يقولون إن الفيروس الجديد لا يبدو قاتلًا مثل السارس، إلا أنه لا يعرف الكثير عن أصوله ومدى سهولة انتشاره.



وأكدت تايلاند واليابان حدوث حالات إصابة جديدة بالفيروس في وقت سابق من هذا الأسبوع ، مما زاد من المخاوف على مستوى العالم ، حيث سيسافر العديد من سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار شخص إلى الخارج خلال عطلة العام القمري الجديد التي تبدأ الأسبوع المقبل.



وكثفت السلطات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية مراقبة المسافرين من ووهان كجزء من جهودها لمنع انتشار المرض.

