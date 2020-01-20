بعد تراجع إيران.. كندا تصر على نقل الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية

طالبت كندا، إيران بالإسراع في إرسال الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة، إلى أوكرانيا أو فرنسا لتحليلهما.



ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبان، إنه أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني لبحث هذه المسألة، مضيفًا "كررت موقف كندا بأن يتم إرسال الصندوقين الأسودين في أسرع وقت ممكن إما إلى أوكرانيا أو إلى فرنسا" لتفريغ محتوياتهما "في مكان توجد فيه خبرة وتتم فيه (عملية الكشف) بطريقة شفافة".



وكان مدير مكتب التحقيقات في منظمة الطيران المدني الإيراني حسن رضائي، قال إن طهران تعتزم الاحتفاظ بالصندوقين الأسودين، على الأقل في الوقت الحالي، في تراجع عن تصريحات سابقة له، عبر فيها عن استعداد بلاده لتسليم أوكرانيا الصندوقين.



وكانت طائرة أوكرانية عسكرية، وصلت أمس إلى مطار بوريسبيل الدولي بالعاصمة كييف وعلى متنها جثامين 11 أوكرانيًا كانوا ضمن ضحايا الطائرة الأوكرانية التي سقطت فوق طهران فجر يوم 8 يناير الجاري.



يذكر أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية من طراز (بوينج 737) قد سقطت بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار طهران الدولي، حيث كانت متجهة إلى كييف، وأعلنت إيران فيما بعد أن صاروخًا أطلقته أدى إلى سقوط الطائرة التي كان على متنها 176 راكبا.