حالة وفاة ثالثة فى الصين بسبب كورونا وتسجيل إصابات جديدة

أعلنت الصين اليوم الاثنين تسجيل حالة وفاة ثالثة بسبب الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا في مدينة "ووهان" بمقاطعة هوبي وسط البلاد، فيما تم تسجيل حالات إصابة بالفيروس في العاصمة "بكين" ومدينة "شنتشن" بمقاطعة "قوانغدونغ" جنوبي البلاد.



وذكرت السلطات الصحية في مقاطعة "هوبي" في بيان اليوم أن مدينة ووهان التي اكتشفت أول حالة إصابة بالفيروس سجلت 136 حالة إصابة جديدة خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى أنه من بين المرضى المصابين حديثا في المدينة، 66 من الذكور و70 من الإناث تتراوح أعمارهم بين 25 و89 سنة، ومنهم 36 حالاتهم خطيرة أو حرجة.



وأضافت السلطات أن أحد المصابين وافته المنية، ليكون حالة الوفاة الثالثة التي تم تسجيلها في المدينة، لافتة إلى أن المرضى المسجلين ظهرت عليهم أعراض تتمثل في الحمى والسعال أو ضيق الصدر أو ضيق التنفس.



وتم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا خارج مدينة ووهان، حيث اكتشفت حالتان في العاصمة الصينية "بكين" وحالة واحدة في مدينة "شنتشن" بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي البلاد، فيما سافر جميع هؤلاء المصابين إلى مدينة ووهان مؤخرا.



وظهرت على المريض في شنتشن، وهو رجل يبلغ من العمر 66 عاما، أعراض الحمى والإرهاق في الثالث من الشهر الجاري، فيما يتلقى المريضان في بكين العلاج الطبي في حي داشينغ، حيث ظهر عليهما أعراض الحمى دون ظهور أي أعراض بشأن الجهاز التنفسي.