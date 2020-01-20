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رياضة

محمد صفوت يودع بطولة أستراليا للتنس بالخسارة من الـ 84 عالميا

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:47 ص
محمد صفوت
محمد صفوت
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إسماعيل محمود
ودع اللاعب المصري محمد صفوت، بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الجراند سلام ، وذلك بعد خسارته فجر اليوم أمام المصنف رقم 84 على العالم ، الفرنسي جريجور بارير ، بنتيجة 3 مجموعة مقابل مجموعة واحدة.

واستمرت المباراة 3 ساعات و33 دقيقة ، وبدأها صفوت بقوة ، حيث فاز بالأولى، بنتيجة 7 أشواط مقابل 6 ، قبل أن يخسر المجموعات الثلاثة اللاحقة بنتيجة 7-6 / 6-4 / 7 -6 ، ليودع البطولة من دورها الأول ، بعد إنجاز مصري تاريخي بالتأهل للمنافسات.

وكان صفوت قد تأهل لبطولة أستراليا المفتوحة للتنوس، بعد فوزه على اللاعب الروسي يفجيني دونسكي المصنف 106 عالميًا، بنتيجة شوطين نظيفين ، ليصبح أول مصري يتأهل للبطولة منذ 42 عامًا.

يذكر أن محمد صفوت قد تأهل أيضًا لأولمبياد طوكيو 2020 ، في منافسات التنس عن قارة إفريقيا.
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