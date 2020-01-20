خلال اجتماعه بالقيادات.. محافظ بنى سويف يشدد على التعاون وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المشروعات.. ويؤكد: 3 ملايين و 300 ألف نسمة يستفيدون من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

محافظ بنى سويف: التعاون وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المشروعات

3 ملايين و300 ألف نسمة يستفيد من مشروعات مياه الشرب

إدراج 69 قرية جديدة في الخطة شبكة الصرف بالمحافظة





عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعا مع مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، في حضور المهندس عامر عبد الحكيم رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف ، والمهندس محمود طلعت المدير التنفيذي للمشروعات، والدكتور باسم على مدير التخطيط بفرع الهيئة ببني سويف، والدكتورة أسماء سامي مسؤول الملف بالمكتب الفني بالمحافظة.





حيث بحث المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب على مستوى المحافظة والوضع الخدمي القائم في هذه الخدمة الحيوية، حيث أفاد مسؤولو الهيئة أن المناطق المخدومة في مراكز المحافظة السبع وصلت نسبتها إلى 100% ويستفيد منها 3 ملايين و300 ألف نسمة، وجار تنفيذ مشروعين لزيادة الضغوط وتحسين الخدمة.





وفيما يتعلق بملف الصرف الصحي أكد محافظ بني سويف، على أن هذا القطاع في مقدمة أولوياته منذ توليه المسؤولية بالمحافظة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالعمل الجاد والمتواصل لتحسين مستوى معيشة المواطن في الخدمات الحيوية التي تتعلق بحياته اليومية، لاسيما وأن الصرف الصحي ضرورة ملحة لحياة المواطن وصحته، وأن هذه الخدمة متشابكة مع خدمات أخرى كالصحة والتعليم وصولًا إلى التنمية بشكل شامل.





حيث ناقش المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية والخطة المستقبلية بالقطاع والوضع الخدمي الفعلى لهذه الخدمة الحيوية على مستوى المحافظة، قائلًا (أريد أن أقف على الملف بالأرقام المحددة حتى يتضح لنا جميعًا كتنفيذيين ما هو المطلوب وكيفية تنفيذه، ويعلم المواطن جهود الدولة، ومتى سيتم توفير الخدمة له ، حسب جدول زمني مدروس تنفذه الحكومة).





وتبين من تقرير الهيئة القومية، الذي تم مناقشته خلال الاجتماع، أن المستهدف في خطة الهيئة هو تغطية كل القرى الرئيسية على مستوى المحافظة بخدمة الصرف الصحي والبالغ عددها 222 قرية من خلال تنفيذ نفس العدد من المشروعات مع نهاية عام 2025، وأنه وصلت نسبة التغطية " حتى تاريخه" إلى 22.9% بعدد 51 مشروعا أو قرية بواقع 40 مشروعا تم دخوله الخدمة بالفعل، و7 مشروعات جار التشغيل و4 مشروعات بها أعمال بسيطة ، بجانب أنه جار تنفيذ 22 مشروعا آخر منها 10 مشروعات سيدخل منها 6 مشروعات الخدمة العام الجاري ، و4 مشروعات اخرى عام 2021، وعدد 12 مشروعا متوقفة على توفير أراضي لمحطات المعالجة ، ومع نهو تلك المشروعات ستصل نسبة المخدوم إلى 32.8% بعدد 73 قرية.





واتضح من التقرير أنه تم إدراج 69 قرية جديدة في الخطة (على 3سنوات )، ليصل نسبة المخدوم من القرى الرئيسية إلى 64% بعدد 142 قرية ، ويتبقى 81 قرية سيتم إدراجها في الخطة التالية حتى عام 2025.





من جانبه أكد محافظ بني سويف، على أهمية التعاون وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المشروعات الجاري تنفيذها ، مشيرا إلى أنه سيتولى بنفسه الإشراف على تذليل المعوقات خاصة المتعلقة بتوفير الأراضي اللازمة لإنشاء محطات المعالجة الجديدة أو إجراء التوسعات المطلوبة لاستيعاب الكميات الجديدة من مياه الصرف الصحي.





وأشار محافظ بني سويف إلى أنه جاري الدفع بالمشروع القومي لتوصيل الصرف الصحي للقرى غير المخدومة بنظام المشاركة المجتمعية بواقع 40% مساهمة مجتمعية و60% اعتمادات حكومية ، حيث يجرى تنفيذ المشروع في 3 قرى من إجمالي 13 قرية تم اختيارها، بجانب بحث إمكانية إقامة محطات الصرف بتكنولوجيا حديثة بالقرى التي يصعب توصيل الصرف الصحي لها بالطرق التقليدية.



