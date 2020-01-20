بشرة خير .. 30 مليار جنيه فائض أولي فى الموازنة خلال النصف الأول من 2019/2020

كشف الدكتور محمد معيط وزير عن الفائض الأولى الذي حققته الدولة خلال النصف الأول من العام المالى الحالي 2019 - 2020 فتم تحقيق 30 مليار جنيه اي ما يعادل 5. 0%.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي بوزارة المالية للإعلان عن الأداء المالي للنصف الأول من العام المالى.



توقع معيط ان يصل إجمالي الفائض الأولى المستهدف في الموازنة العامة والذي يصل إلى 124 مليار جنيه بنسبة 2%.



يشار الى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أستعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء الأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من العام المالي 2019/2020، حيث أشار إلى أن وزارة المالية استطاعت تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي في2018/2019 مقارنة بعجز أولي بلغ 3.5% من الناتج في عام 2015/2016، ويعتبر الفائض المتحقق هو ثاني أعلى فائض أولي يتحقق بالدول الناشئة، كما تستهدف وزارة المالية استمرار تحقيق فائض أولي قدره نحو 2% من الناتج خلالالعام المالي الحالي.



وأضاف أن مصر تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى حوالي90% من الناتج المحلي في يونيو 2019 أي حدث ضبط مالي بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، كما نجحت الدولة في تحقيق معدل نمو حقيقي من أعلى معدلات النمو المحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





