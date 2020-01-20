AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيران تتخذ إجراء حاسمة بشأن ضحايا الطائرة الأوكرانية مزدوجي الجنسية

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:52 م
عباس موسوي
عباس موسوي
Advertisements
شيماء مصطفى
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الاثنين، إن بلاده تعتبر مزدوجي الجنسية ، حيث أن من ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، مواطنين إيرانيين.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، أضاف موسوي، أن "العديد من ضحايا الطائرة المنكوبة الـ 176 هم إيرانيون يحملون جنسية مزدوجة، بينهم 57 شخصا يحملون الجنسية الكندية".

وأشار إلى أنه بالرغم من أن إيران لا تعترف بمزدوجي الجنسية، إلا أنها أبلغت كندا بأنها ستعتبر هؤلاء المواطنين "إيرانيين".

وكانت كندا، طالبت إيران بالإسراع في إرسال الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة، إلى أوكرانيا أو فرنسا لتحليلهما.

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبان، إنه أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني لبحث هذه المسألة، مضيفًا "كررت موقف كندا بأن يتم إرسال الصندوقين الأسودين في أسرع وقت ممكن إما إلى أوكرانيا أو إلى فرنسا" لتفريغ محتوياتهما "في مكان توجد فيه خبرة وتتم فيه (عملية الكشف) بطريقة شفافة".

يأتي ذلك بعد أن تراجع مدير مكتب التحقيقات في منظمة الطيران المدني الإيراني حسن رضائي، عن تصريحاته بشأن استعداد بلاده لتسليم أوكرانيا الصندوقين، قائلًا إن طهران تعتزم الاحتفاظ بالصندوقين الأسودين، على الأقل في الوقت الحالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نرحب بمشاركة الخبراء.. إيران تبدأ التحقيقات بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية

نقل الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى مطار مهر أباد

الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق مستقل في حادث الطائرة الأوكرانية

إيران تطالب بعدم تسييس قضية الطائرة الأوكرانية

أوكرانيا: لا نستبعد استهداف إيران للطائرة المنكوبة عمدا

أوكرانيا تطالب إيران بكشف هوية صاحب قرار إطلاق الصاروخ على الطائرة المنكوبة

ترشيحاتنا

تعرف على خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء

بالاسماء .. مصرع 5 عمال وإصابة آخر فى تصادم مرورى أعلى الدائرى

دعاء مستجاب في المطر ..علي جمعة يوصي بهذه الصيغة للزواج والرزق بسرعة

دعاء الامتحان الصعب .. ردده من دخول اللجنة حتى تسليم ورقة الإجابات

الأمير هاري يكسر صمته: أنا حزين للغاية.. فيديو

شريف إكرامي.. حلال العقد والدور الآخر في فريق الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب شطيرة برجر.. زبون يعتدي بالضرب على عاملة في مطعم وجبات سريعة

تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب ومجموعة هشام طلعت مصطفى لدعم لاعبي مصر في طوكيو 2020.. صور

لأول مرة..تويوتا هايلكس 2021 الجيل القادم تظهر أثناء اختبارها.. صور