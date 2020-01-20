إيران تتخذ إجراء حاسمة بشأن ضحايا الطائرة الأوكرانية مزدوجي الجنسية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الاثنين، إن بلاده تعتبر مزدوجي الجنسية ، حيث أن من ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، مواطنين إيرانيين.



ووفقًا لوكالة "رويترز"، أضاف موسوي، أن "العديد من ضحايا الطائرة المنكوبة الـ 176 هم إيرانيون يحملون جنسية مزدوجة، بينهم 57 شخصا يحملون الجنسية الكندية".



وأشار إلى أنه بالرغم من أن إيران لا تعترف بمزدوجي الجنسية، إلا أنها أبلغت كندا بأنها ستعتبر هؤلاء المواطنين "إيرانيين".



وكانت كندا، طالبت إيران بالإسراع في إرسال الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة، إلى أوكرانيا أو فرنسا لتحليلهما.



ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبان، إنه أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني لبحث هذه المسألة، مضيفًا "كررت موقف كندا بأن يتم إرسال الصندوقين الأسودين في أسرع وقت ممكن إما إلى أوكرانيا أو إلى فرنسا" لتفريغ محتوياتهما "في مكان توجد فيه خبرة وتتم فيه (عملية الكشف) بطريقة شفافة".



يأتي ذلك بعد أن تراجع مدير مكتب التحقيقات في منظمة الطيران المدني الإيراني حسن رضائي، عن تصريحاته بشأن استعداد بلاده لتسليم أوكرانيا الصندوقين، قائلًا إن طهران تعتزم الاحتفاظ بالصندوقين الأسودين، على الأقل في الوقت الحالي.