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رياضة

تاكيس يعلن تشكيل وادى دجلة لمواجهة أسوان بالدوري

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:43 م
جونيس مدرب وادى دجلة
جونيس مدرب وادى دجلة
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عمرو الحلوانى
أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة بقيادة مدربه اليونانى تاكيس جونيس تشكيل فريقه لمواجهة أسوان بعد قليل فى إطار لقاءات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

وجاء تشكيل وادى دجلة كالأتى :

حراسة المرمى : خالد وليد .

خط الدفاع : عبدالله محمود ومحمود مرعي وأحمد بيكهام والغانى يعقوبو .

خط الوسط : بوزاس ومحمد عبدالعاطى وأحمد سعيد .

خط الهجوم : رجب عمران وحسام عرفات وعبدالكبير الوادي .
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