التلفزيون الروسي يعلن المصرية تيا حمدي حسن ملكة جمال أطفال روسيا

أعلن التلفزيون الروسي فوز الطفلة المصرية المولودة لأب مصري وأم روسية بمدينة شرم الشيخ تيا حمدي حسن بلقب ملكة جمال أطفال روسيا والحصول علي جائزة من الحكومة الفيدرالية الروسية التي تعتبر الاكبر والاهم في مجتمع روسيا .



ونجحت المصرية تيا حمدي في الفوز بالمسابقة التي شارك بها نحو ٨٥٠ الف طفل روسي .



يقول حمدي حسن والد الطفلة إنه هو ووالدتها الروسية اهتما بـ تيا منذ ولادتها وقاما بتدريبها علي المهارات المختلفة من لغة ومهارات ذكاء وتقليد وتمثيل .



وأصبحت تيا نموذجا رائعا للاناقة والموضة في روسيا. مشيرا إلي انها اشتركت في مسابقة اجمل فتاة في روسيا وكانت الافضل من بين ٨٥٠ الف طفلة روسية ونالت إعجاب كل روسيا وفازت باللقب عن جدارة .

