AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

التلفزيون الروسي يعلن المصرية تيا حمدي حسن ملكة جمال أطفال روسيا

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:45 م
المصرية تيا حمدي
المصرية تيا حمدي
Advertisements
ايمن محمد
أعلن التلفزيون الروسي فوز الطفلة المصرية المولودة لأب مصري وأم روسية بمدينة شرم الشيخ تيا حمدي حسن بلقب ملكة جمال أطفال روسيا والحصول علي جائزة من الحكومة الفيدرالية الروسية التي تعتبر الاكبر والاهم في مجتمع روسيا .

ونجحت المصرية تيا حمدي في الفوز بالمسابقة التي شارك بها نحو ٨٥٠ الف طفل روسي .

يقول حمدي حسن والد الطفلة إنه هو ووالدتها الروسية اهتما بـ تيا منذ ولادتها وقاما بتدريبها علي المهارات المختلفة من لغة ومهارات ذكاء وتقليد وتمثيل .

وأصبحت تيا نموذجا رائعا  للاناقة والموضة في روسيا. مشيرا إلي انها اشتركت في مسابقة اجمل فتاة في روسيا وكانت الافضل من بين ٨٥٠ الف طفلة روسية ونالت إعجاب كل روسيا وفازت باللقب عن جدارة .
التلفزيون الروسي يعلن المصرية تيا حمدي حسن ملكة جمال أطفال روسيا
التلفزيون الروسي يعلن المصرية تيا حمدي حسن ملكة جمال أطفال روسيا
التلفزيون الروسي يعلن المصرية تيا حمدي حسن ملكة جمال أطفال روسيا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روسيا تعلن عدم مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون بالولايات المتحدة

ليس له ذنب.. ملكة جمال روسيا تتوسل لسلطان ماليزيا السابق للاعتراف بابنه إسماعيل.. صور

الخارجية الروسية: إعادة 8 من أطفال داعش من العراق إلى روسيا

بوتين يحذر من تراجع معدل المواليد في روسيا.. ويشجع على الإنجاب

طفلة مصرية تحصد لقب أجمل فتاة في روسيا .. ماذا قال والدها ..صور

ترشيحاتنا

حكم بناء المقابر دورين.. الأزهر للفتوى يحدد الضوابط والشروط

بعد تفشيه في كوريا والصين.. أعراض الالتهاب الرئوي

الصلح خير.. رسائل متبادلة بين كهربا وأحمد فتحي تنهي أزمة مباراة المقاولون

رانيا يوسف تثير الجدل من جديد

الكاف يستقر على بديل الزمالك فى السوبر الإفريقي ويحدد الموعد النهائى للرد

بعد اختفاء 6 أعوام.. العثور على جثة سيدة داخل سيارة في قاع نهر بالصدفة

AdvertisementS

بشرى سارة.. صرف العلاج بالمجان في مستشفيات قنا وتخفيض سعر تذاكر الكشف

الكاف يستقر على بديل الزمالك فى السوبر الإفريقي ويحدد الموعد النهائى للرد

رسالة غامضة من زوج نانسي عجرم للقتيل محمد الموسي: ستدفع الثمن غاليا نتيجة طمعك

رضا عبدالعال يفتح النار على النحاس بعد سقوط المقاولون أمام الأهلي

تريند الفن| فارق السن بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. بكاء لبنى عبد العزيز.. وحد يمنشن لأم مكة زوجة محمد صلاح

قطع المياه عن 8 مناطق بمصر الجديدة.. تعرف عليها

تركي آل الشيخ يحسم مصير علاقته بـ الأهلي ومحمود الخطيب

بعد أقل من 24 ساعة من انتهائه.. السراج ينقلب على توصيات مؤتمر برلين

الأهلي يحسم مصير أجاي عقب وصول عرض رسمي من العين الاماراتي

تركي آل الشيخ يحسم مصير عودته إلى بيراميدز من جديد

أخبار الرياضة.. حقيقة عودة تركي آل الشيخ لـ بيراميدز.. القصة الكاملة لأزمة فتحي وكهربا.. ضربة موجعة لـ مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اختفاء 6 أعوام.. العثور على جثة سيدة داخل سيارة في قاع نهر بالصدفة

تقلل الحبوب وتحمي من الشيخوخة.. 6 فوائد صحية لشرب الماء للبشرة

شاهد.. 100 صورة من وقائع توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب وطلعت مصطفى لرعاية أبطال أولمبياد طوكيو 2020