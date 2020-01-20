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محافظات

وفد سياحي أسترالي يزور المناطق الأثرية بالمنيا

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:14 م
صدى البلد
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ايمن رياض
استقبلت منطقة أثار بني حسن الأثرية بمحافظة المنيا، وفدًا سياحيًا قادمًا من دولة استراليا، قادما للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، إن الاستقرار الذي تشهده المحافظة يعتبر من العوامل الأساسية لجذب السائحين، مؤكدًا على تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.

من جانبه أوضح الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة، أن برنامج زيارة الوفد يستمر لمدة يومين ، حيث سيزور الوفد غدا منطقتي آثار تل العمارنة وتونا الجبل، مشيرًا الى ان المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها "منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومتر وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى".

كما تضم المحافظة أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بني مزار، وهى مدينة أثرية قديمة، وعثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بـ"البقيع الثاني" لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.
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