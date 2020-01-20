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أخبار العالم

رغم اعتزال الحياة الملكية.. الأمير هاري يشارك في قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.. صورة

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:29 م
الأمير هاري
الأمير هاري
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شيماء مصطفى
شارك الأمير هاري دوق ساسكس، اليوم الاثنين، في افتتاح قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية المنعقدة بلندن، وذلك برغم الجدل المثار حوله بعد قراره في اعتزال الحياة الملكية والرغبة في الاستقلال والعيش مع زوجته ميجان ماركل وأبنه آرشي في كندا.

ونشر حساب السفارة البريطانية في مصر، صورة للأمير هاري وهو يصل إلى مقر افتتاح القمة، حيث كان في استقباله وزير شؤون أفريقيا آندرو ستيفنسون.

وتستضيف العاصمة البريطانية لندن، اليوم الاثنين، قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي.

ووفقا لوكالة رويترز فإن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيتولى قيادة جلسات القمة، التي تجمع الشركات والحكومات والمؤسسات الدولية، مضيفة أن الهدف من هذه القمة هو عرض وتعزيز فرص الاستثمار في جميع الدول الأفريقية.

وتغطي القمة عددا من القضايا الهامة من بينها التمويل المستدام والبنية التحتية، وخطط الاستثمارات المشتركة المستقبلية، والتجارة خاصة الفرص التجارية والاستثمارية بالقارة الأفريقية، وفرص النمو، وخطط الطاقة النظيفة بأفريقيا.

وتمهد قمة لندن الطريق لإبرام صفقات استثمارية، وحشد الاستثمارات سواء المستدامة أو الجديدة لخلق الوظائف وتعزيز المنفعة المتبادلة من خلال شراكات جديدة، بين بريطانيا ودول القارة الأفريقية.
رغم اعتزال الحياة الملكية.. الأمير هاري يشارك في قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.. صورة
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