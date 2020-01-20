نزول رئيس الوزراء من المنصة أثناء تسليم تعويضات أهالى النوبة.. شاهد

نزل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى من المنصة خصيصا بنفسه لتسليم امرأة مسنة عاجزة التعويض الخاص بها خلال فعاليات احتفالية أسوان لصرف تعويضات اهالى النوبة من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي .



وتم عرض فيلم وثائقي تناول تاريخ إنشاء السد العالي، الذي يعد تجسيدًا لإرادة الشعب المصري وكفاحه من أجل بناء الوطن، ثم تبعه استعراضات غنائيّة أدتها بعض فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وهي مستوحاة من التراث الشعبي لصعيد مصر.



و شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الاحتفالية الكبرى لصرف تعويضات أهالى النوبة، ممّن أضيروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي ولم يتم تعويضهم، والتي تقام في مدينة أسوان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



وجاءت الاحتفالية بعنوان "الوفاء بالوعد .. تسليم التعويضات لأهالي النوبة"، بحضور عدد من الوزراء، ومستشارى رئيس الجمهورية، ومحافظ أسوان، وعددٍ من كبار المسئولين بالدولة.