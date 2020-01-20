بث مباشر.. احتفالية يوم الوفاء بالوعد بحضور رئيس مجلس الوزراء

حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة إخبارية مميزة، نقدم لكم بثا مباشرا لأحتفالية يوم الوفاء بالوعد بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء.





وتم عرض فيلم وثائقي تناول تاريخ إنشاء السد العالي، الذي يعد تجسيدًا لإرادة الشعب المصري وكفاحه من أجل بناء الوطن، ثم تبعه استعراضات غنائيّة أدتها بعض فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وهي مستوحاة من التراث الشعبي لصعيد مصر.





وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الاحتفالية الكبرى لصرف تعويضات أهالى النوبة، ممّن أضيروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي ولم يتم تعويضهم، والتي تقام في مدينة أسوان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



