تقرير يكشف بالأسماء وكلاء الإرهاب المدعومين من قطر وتركيا في ليبيا

كشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت ، عن وكلاء الإرهاب الذى تدعمهم تركيا وقطر فى المنطقة، وذلك لإثارة الفوضى والعنف في البلاد بليبيا، وذلك عبر توفير إرهابيين من سوريا للقتال إلى جانب مليشيات طرابلس للدفاع عن العاصمة الليبية المختطفة من قِبل التنظيم الدولي للإخوان في حصنها الأخير.



وأكد التقرير أن ضمن أخطر هؤلاء الإرهابيين هو المهدي الحاراتي الأيرلندي من أصل ليبي الذي عهد إليه نظام أردوغان الإشراف على استقبال عناصر الإرهاب القادمة من الساحة السورية إلى ليبيا للقتال في صفوف مليشيات حكومة فايز السراج غير الدستورية ضد الجيش الوطني الليبي.



وأوضح التقرير أن الحاراتي قائد ومؤسس كتيبة شهداء طرابلس، أول مليشيا في ليبيا، وهو ما جعله ضمن قائمة الإرهابيين التي أصدرها الرباعي العربي (السعودية والإمارات ومصر والبحرين، وقبل انتقاله إلى الساحة الليبية اتخذ الحاراتي من ريف إدلب مقرا لمجموعته المسلحة المعروفة بلواء الأمة بعد أن دخل إلى شمال سوريا عبر الحدود التركية.