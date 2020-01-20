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22 رجلا أغنى من كل نساء أفريقيا.. أرقام صادمة في تقرير أوكسفام حول أثرياء العالم

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:59 م
نتائج تقرير أوكسفام
نتائج تقرير أوكسفام لأثرياء العالم
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أماني إبراهيم
نشرت منظمة "أوكسفام" الخيرية اليوم تقريرا صادما عن ثروة أغنى أغنياء العام، قبل المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، والذي يحضره سنويا عدد من أغنى الناس في العالم.

ووفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية، فإن تقرير أوكسفام السنوي حول عدم المساواة لعام 2020، يتألف من 63 صفحة، ويتضح فيه المأساة التي يرتكبها الأغنياء حول العالم وعدم اهتمامهم لمعالجة الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وأن سبب هذا التفاوت الاقتصادي يرجع إلى عدم المساواة بين الجنسين.

وتضمن أرقام صادمة منها أن مليارديرات العالم البالغ عددهم 2153 شخصا يملكون ثروات تفوق ثروات 4.6 مليار شخص حول العالم، أما النتيجة الأخرى الأكثر ظلما هي أن ثروة أغنى 22 رجلا في العالم تفوق ثروة كل نساء أفريقيا.

كما تضمن التقرير أيضا أن عدد المليارديرات في العالم قد تضاعف خلال الـ 10 سنوات الماضية، فضلا عن امتلاك أغنى سكان العالم وتقدر نسبتهم بـ 1% ثروة أكثر مما يملكه 6.9 مليار شخص حول العالم.

وبحسب التقرير تبلغ قيمة أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر التي تقوم بها النساء في عمر 15 سنة فيما أكثر، يصل إلى 10.8 تريليون دولار سنويا مما يجعلهن عاملات بلا أجر.

وأوضحت "سي ان ان"، أن هذه النتائج الصادمة من التقرير الرئيسي السنوي من أوكسفام، دفعت مؤسسة أوكسفام الخيرية لمطالبة الحكومات بفرض سياسات تخفيف العبء على النساء اللواتي يعملن براتب ضئيل، وعمل الحكومات على رعاية الأطفال.

وأوصت المنظمة بضرورة اهتمام الحكومات بتوفير أنظمة رعاية وطنية، وتوفير خدمات عامة ومجانية، مع زيادة الضرائب على الأثرياء لصالح الفقراء.
22 رجلا أغنى من كل نساء أفريقيا.. أرقام صادمة في تقرير أوكسفام حول أثرياء العالم
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