بعد إخماد الحريق.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى الحميات .. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بكفر الشيخ، برئاسة العميد رضا عبد الحميد، من السيطرة على حريق شب بـ لوحة توزيع الكهرباء بمستشفى الحميات بمدينة كفر الشيخ، دون وقوع خسائر أو إصابات.



وانتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الفور، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية لموقع الحادث؛ للاطمئنان على سير العمل بالمستشفى والوقوف على حقيقة الحريق.



ووجه محافظ كفر الشيخ، بإعداد تقرير فني من إدارة الحماية المدنية وشركة الكهرباء للوقوف علي أسباب الحريق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.



كانت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تلقت بلاغًا بوقوع حادث حريق بمستشفى الحميات، وتم إبلاغ الجهات الأمنية والحماية المدنية بالواقعة.

