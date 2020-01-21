يناديك مناديا يوم القيامة لتأخذ ثوابك وتدخل الجنة.. هذا العمل يغفله الناس

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح في الدنيا والآخرة، منوهًا بأن هناك عمل يستهين به الكثير من الناس، فيما إن ثوابه وأجره يكون عند الله عز وجل يوم القيامة، وبه يدخل العبد الجنة بغير حساب.
وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن العفو عن الناس عند المقدرة، هو من الأعمال التي يكون أجرها على الله عز وجل يوم القيامة، فأول منادي يوم القيامة ينادي على أهل العفو، ليدخلوا الجنة بغير حساب، حيث ورد عن أبي بكر- رضي الله عنه- أنّه قال : بلغنا أنّ الله تعالى يأمر مناديا يوم القيامة فينادي: من كان له عند الله شيء فليقم، فيقوم أهل العفو، فيكافئهم الله بما كان من عفوهم عن النّاس.
اقرأ أيضًا..واستشهد بقوله تعالى : « فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ» الآية 40 من سورة الشورة، وبما جاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان يوم القيامة أمر الله مناديا ينادي : ألا ليقم من كان له على الله أجر فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا فذلك قوله : فمن عفا وأصلح فأجره على الله .
وتابع: كما روي عن ابن عباس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا كان يوم القيامة نادى مناد : من كان له على الله أجر فليقم فيقوم عنق كثير فيقال لهم : ما أجركم على الله؟ فيقولون : نحن الذين عفونا عمن ظلمنا . وذلك قول الله : فمن عفا وأصلح فأجره على الله فيقال لهم : ادخلوا الجنة بإذن الله .
وأشار إلى ما أخرج البيهقي في "شعب الإيمان" عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا وقف العباد للحساب ينادي مناد : ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة ثم نادى الثانية ليقم من أجره على الله . قالوا : ومن ذا الذي أجره على الله؟ قال : العافون عن الناس . فقام كذا وكذا ألفا فدخلوا الجنة بغير حساب ، وأخرج البيهقي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ينادي مناد : من كان أجره على الله فليدخل الجنة . مرتين فيقوم من عفا عن أخيه . قال الله : فمن عفا وأصلح فأجره على الله .
وأضاف: وروي عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أول مناد من عند الله يقول : أين الذين أجرهم على الله؟ فيقوم من عفا في الدنيا فيقول الله . أنتم الذين عفوتم لي بوأتكم الجنة أو قال : ثوابكم الجنة ، وأخرج سعيد بن منصور ، وابن المنذر ، عن محمد بن المنكدر قال : إذا كان يوم القيامة صرخ صارخ : ألا من كان له على الله حق فليقم . فيقوم من عفا وأصلح ، وأخرج البيهقي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ينادي مناد يوم القيامة : لا يقوم اليوم أحد إلا من له عند الله يد . فتقول الخلائق : سبحانك بل لك اليد فيقول : بلى من عفا في الدنيا بعد قدرة ، وأخرج البيهقي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال موسى بن عمران : يا رب من أعز عبادك عندك؟ قال : من إذا قدر غفر .
وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن العفو عن الناس عند المقدرة، هو من الأعمال التي يكون أجرها على الله عز وجل يوم القيامة، فأول منادي يوم القيامة ينادي على أهل العفو، ليدخلوا الجنة بغير حساب، حيث ورد عن أبي بكر- رضي الله عنه- أنّه قال : بلغنا أنّ الله تعالى يأمر مناديا يوم القيامة فينادي: من كان له عند الله شيء فليقم، فيقوم أهل العفو، فيكافئهم الله بما كان من عفوهم عن النّاس.
اقرأ أيضًا..واستشهد بقوله تعالى : « فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ» الآية 40 من سورة الشورة، وبما جاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان يوم القيامة أمر الله مناديا ينادي : ألا ليقم من كان له على الله أجر فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا فذلك قوله : فمن عفا وأصلح فأجره على الله .
وتابع: كما روي عن ابن عباس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا كان يوم القيامة نادى مناد : من كان له على الله أجر فليقم فيقوم عنق كثير فيقال لهم : ما أجركم على الله؟ فيقولون : نحن الذين عفونا عمن ظلمنا . وذلك قول الله : فمن عفا وأصلح فأجره على الله فيقال لهم : ادخلوا الجنة بإذن الله .
وأشار إلى ما أخرج البيهقي في "شعب الإيمان" عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا وقف العباد للحساب ينادي مناد : ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة ثم نادى الثانية ليقم من أجره على الله . قالوا : ومن ذا الذي أجره على الله؟ قال : العافون عن الناس . فقام كذا وكذا ألفا فدخلوا الجنة بغير حساب ، وأخرج البيهقي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ينادي مناد : من كان أجره على الله فليدخل الجنة . مرتين فيقوم من عفا عن أخيه . قال الله : فمن عفا وأصلح فأجره على الله .
وأضاف: وروي عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أول مناد من عند الله يقول : أين الذين أجرهم على الله؟ فيقوم من عفا في الدنيا فيقول الله . أنتم الذين عفوتم لي بوأتكم الجنة أو قال : ثوابكم الجنة ، وأخرج سعيد بن منصور ، وابن المنذر ، عن محمد بن المنكدر قال : إذا كان يوم القيامة صرخ صارخ : ألا من كان له على الله حق فليقم . فيقوم من عفا وأصلح ، وأخرج البيهقي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ينادي مناد يوم القيامة : لا يقوم اليوم أحد إلا من له عند الله يد . فتقول الخلائق : سبحانك بل لك اليد فيقول : بلى من عفا في الدنيا بعد قدرة ، وأخرج البيهقي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال موسى بن عمران : يا رب من أعز عبادك عندك؟ قال : من إذا قدر غفر .