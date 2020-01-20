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وكالة الفضاء المصرية: إطلاق قمر "مصر سات 2" فى سبتمبر 2020.. فيديو

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:15 م
الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية
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قسم التوك شو
أفاد محمود القاضي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بأن مصر أصبح لديها مبنى اختبار وتجميع الأقمار الصناعية، وهو أمر غير متوفر لدى بعض الدول العربية التى سبقت مصر في مجال الفضاء، مضيفا ان القمر الصناعي مصر سات 2 سيتم تشغيله في 2021.

وأوضح محمود القاضي، أثناء حواره مع برنامج صباحك مصري، المذاع على قناة ام بي سي مصر، أن وكالة الأقمار الصناعية المصرية لديها حاليا 120 شخص متخصص فى مجال الفضاء.

وأضاف أن مصر استعادت نشاط الفضاء المصري بداية من عام 2013، حيث تم إنشاء أكثر من مشروع فضائي، مثل مشروع القمر الصناعي المخطط إطلاقه أول 2021، مشيرا إلى أن مصر أطلقت فى شهر نوفمبر الماضي القمر الصناعي "طيبة 1".

وأشار محمود القاضي، إلى أن القمر الصناعي "طيبة سات" يقدم خدمة اتصالات تليفونية، بالإضافة إلى خدمة الإنترنت، موضحا أن "طيبة سات" سيؤثر على خدمة الإنترنت، حيث سيقوم بتوصيل خدمة الإنترنت إلى المناطق النائية.

وأكد محمود القاضي، أن مصر بدأت فى إنشاء القمر الصناعي "مصر سات 2 " منذ سبتمبر الماضي، والذي يعد مشروع مشترك بين مصر والصين، مشيرا إلى أن الصين قدمت منحة إلى مصر، تهدف إلى تغطية تصنيع القمر والمحطات الأرضية الخاص به بالإضافة إلى تكاليف إطلاقه والذي سيتم فى سبتمبر 2020.
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