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رياضة

الزمالك يحسم الجدل حول رحيل إمام عاشور

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:30 م
امام عاشور
امام عاشور
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ملك موسى
رفض مجلس إدارة نادي الزمالك فكرة رحيل إمام عاشور لاعب الفريق الكروي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كان ذلك بعد تلقي اللاعب عروضا المحلية، أبرزها عرض نادي حرس الحدود الذي طلب استعارة إمام عاشور حتى نهاية الموسم الجاري لكن الأمر قُوبل بالرفض من إدارة الزمالك. 

ويتمسك نادي الزمالك ببقاء إمام عاشور وحصوله على فرصته الفترة المقبلة ورفض رحيله. 

وتهدف وجهة نظر الإدارة، إلى أن الزمالك تعاقد مع عاشور بمقابل مادي كبير مطلع الموسم الجاري واللاعب لم يحصل على فرصته بشكل كامل حتى الآن حتى يتم تقييمه. 

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.‎
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