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فن

إرجاء فيلم «عنكبوت» لأحمد السقا إلى موسم عيد الفطر

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:00 م
أحمد السقا
أحمد السقا
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أ ش أ
قررت أسرة فيلم "العنكبوت" للفنان أحمد السقا طرحه في موسم عيد الفطر، بدلا من إجازة منتصف العام، حيث لم ينته فريق العمل من تصويره حتى اليوم.
ومن المقرر الانتهاء من تصوير آخر مشهد خلال الأسبوعين القادمين، حيث يعكف مخرجه أحمد نادر جلال على عمليات المونتاج والمكساج، قبل تسليم النسخة النهائية لشركة التوزيع.
الفيلم، الذي تدور أحداثه في عالم المافيا، يتناول قصة رجل أعمال يعود إلى مصر من الخارج، ويورط شقيقه في صراعات مع عصابات المافيا، وسط الكثير من الإثارة والتشويق، ويحفل الفيلم بالكثير من مشاهد الأكشن للفنان أحمد السقا.
ويشارك فى البطولة مجموعة من النجوم بينهم ظافر العابدين، منى زكي، يسرا اللوزي، محمد لطفي، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال.
يذكر أن أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير كان قد كرما في مؤتمر التميز والجودة في نسخته السابعة، قبل أيام وعبر السقا، خلال تكريمه، عن سعادته بالتكريم لأنه يعني له الكثير، خاصة أنه يجمعه بتكريم زوجته الإعلامية مها الصغير.
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