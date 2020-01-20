الدوري السعودي.. التشكيلة الرسمية لفريقي الهلال والفيصلي

أعلن رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، تشكيلة فريقه لمواجهة الفيصلي، اليوم الإثنين، في إطار الجولة الـ 12 من عمر الدوري السعودي للمحترفين.



ويتصدر الهلال، جدول ترتيب البطولة برصيد 30 نقطة، أما الفيصلي يأتي تاسعًا برصيد 20 نقطة.



وجاءت تشكيلة الهلال كالتالي:

عبد الله المعيوف، عبد الله الحافظ، محمد جحفلي، أمير الكردي، ياسر الشهراني، كويلار، سلمان الفرج، جيوفينكو، كاريلو، إدواردو، جوميز



فيما جاءت تشكيلة الفيصلي كالآتي:

مصطفى ملائكة، خالد الغامدي، إيجور روسي، رافائيل سيلفا، محمد قاسم، حسين آل منصر، خاليم هيلاند، عبد العزيز الدوسري، رولي بونيفاسيا، أحمد أشرف، ويليام ألفيس