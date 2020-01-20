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منوعات

رفض 300 عروسة.. عملاق باكستان يبحث عن زوجة تناسب حجمه .. فيديو وصور

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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أحمد شريف
يبحث هولك او عملاق باكستان الذي يزن حوالي 450 كيلو عن زوجة مناسبة لحجمه، حيث لا يفكر في زوجه دون الـ16 عامًا خشية سحقها بجسده العملاق.

ويدعي أرباب خيزر حياة، 27 عامًا ، أنه رفض ما يصل إلى 300 عروسة لأنهم كانوا صغارًا للغاية، وهو يبحث الآن عن زوجة ذات وزن ثقيل مثله .

وقال عملاق بكستان ، الذي يبلغ طوله 6 أقدام و6 بوصات ، إن شريكته المثالية يجب أن تكون طباخة رائعًا لتلبية نظامه الغذائي الذي يحتوي على 10000 سعرة حرارية يوميًا ، ويتضمن36 بيضة فى الإفطار.

واوضح حياة :" أحتاج إلى زوجة ثقيلة الوزن حتى لا أؤذيها جميع النساء اللائي يرغبن في الزواج مني حتى الآن نحيفات للغاية"، مضيفًا: والدي يريدني أن أتزوج، إنهم يريدون أن انجب أطفالًا عملاقة ، لكنني لم أجد الزوجة المناسبة لنفسي".

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، قال رجل باكستان الضخم إنه في السنوات السبع الماضية، كنت أبحث يأسًا عن الحب، وشاهدت من 200إلى 300 عروس ، لكنهم كانوا في المتوسط.

واضاف: أنا طول 6 أقدام ووزني ما يقرب من طن لذلك لا يمكن النظر إلى زوجة عادية، من المهم للغاية بالنسبة لي أن ننظر بشكل صحيح.

وعلى الرغم من التهام "حياة " كميات هائلة من الطعام يوميًا 3 كجم من اللحم وأطباق ثابتة من الأرز والخبز ، المغسولة بخمسة لترات من الحليب، يصر على أنه لا يعاني من مشاكل صحية.


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