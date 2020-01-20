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فن

وفاة الفنان المغربي عبد القادر عبابو بمرض السرطان

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:35 م
عبد القادر عبابو
عبد القادر عبابو
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أحمد إبراهيم
توفى منذ قليل الفنان المسرحى المغربى عبد القادر عبابو والذى تعرض للاصابة بمرض السرطان وذلك عن عمر يناهز 70 عاما.

اشتهر عبد القادر عبابو بالعديد من الأعمال المسرحية التى تظل علامة فى تاريخ المسرح المغربى ولعل من أبرز مؤلفاته المسرحية "حمامة القرن، سلام أحمر، رسالة شاعلة إلى معشوقة قاتلة، عوا الأصلع، الكبل"، وغيرها من الكتابات.

يذكر الفنان المسرحي عبدالقادر عبابو، ولد عام 1950، وحصل على دبلوم معهد الدراسات التقنية.

وعبد القادر عبابو يعد عضو اتحاد كتاب المغرب منذ سنة 1985، وبدأ الكتابة سنة 1969 ونشر أول نص شعري له سنة 1982، كما يهتم بالمجال المسرحي وبالكتابة الشعرية.
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