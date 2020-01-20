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نشأت الديهي: تركيا دولة معتدية وغازية بكل ما تعنيه الكلمة

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:21 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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حمزة شعيب
أبدى الإعلامي نشأت الديهي، استغرابه واستنكاره الشديد لتصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال فيه اليوم، إن الصومال دعا تركيا للتنقيب عن النفط في مياهه.

وعقب "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، قائلا: "إيه الوقاحة دي"، مشددًا على أن تركيا و"أردوغان" العدو الأول للمنطقة العربية.

وأكد "الديهي"، أن ما تقوم به تركيا فرد أذرع بالمنطقة، فهي تحتل جزء من قبرص وسوريا والعراق وقطر، وذهاب "أردوغان" للتنقيب عن النفط في الصومال بعد سنوات من إقامته قاعدة بها رغم بعد المسافة بينهما لتحقيق الأطماع التركية في المنطقة بإعادة الخلافة العثمانية، وهذا يؤكد أن تركيا دولة غازية ومعتدية بكل ما تعنيه الكلمة.

وأكد "الديهي"، أن تركيا تخوض احتلالا جديدا للصومال، بعد احتلالها سوريا وليبيا، في محاولة لابتلاع القارة الإفريقية.
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