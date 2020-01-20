AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

18 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة بيراميدز

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:18 م
صدى البلد
Advertisements
عمرو الحلواني
اختار أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، 18 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غد الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ14 للدوري.

وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو ومحمد دبش وحسني فتحي وعصام صبحي وأحمد محسن وأحمد مودي وعاصم سعيد ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو ومحمد كنارية ومحمد مسعد وميدو جابر ومحمد إبراهيم وأودو موسيس وصلاح أمين وعمرو مرعي وشميلس بيكلي.

واختتم فريق المقاصة تدريباته مساء اليوم استعدادا لمباراة بيراميدز حيث خاض اللاعبون المران بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب نهاية المران أعلن ميدو قائمة اللاعبين المختارين للدخول في المعسكر المغلق.
Advertisements

ترشيحاتنا

لازم تكشف .. 8 أعراض تخبرك بمشكلة في المخ والأعصاب

تعرف علي التفاصيل المالية الكاملة للحصول على عضوية الأهلي بالتقسيط

بعد وفاة والدتها .. يسرا تكشف حقيقة إصابتها بسرطان الدم .. فيديو

أخبار الرياضة.. حقيقة عودة تركي آل الشيخ لـ بيراميدز.. القصة الكاملة لأزمة فتحي وكهربا.. ضربة موجعة لـ مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

احذر الزيادة.. القهوة السادة أفضل نوع لـ صحة الجسم

الصفقة البديلة بعد هروب النقاز.. رسالة من طفل لشيكابالا.. موعد مباراة الأهلي والهلال.. في الكورة مع ملك.. فيديو

AdvertisementS

الكاف يستقر على بديل الزمالك فى السوبر الإفريقي ويحدد الموعد النهائي للرد

رضا عبدالعال يفتح النار على النحاس بعد سقوط المقاولون أمام الأهلي

تركي آل الشيخ يحسم مصير علاقته بـ الأهلي ومحمود الخطيب

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي والزمالك

الأهلي يحسم مصير أجاي عقب وصول عرض رسمي من العين الاماراتي

أخبار الرياضة.. حقيقة عودة تركي آل الشيخ لـ بيراميدز.. القصة الكاملة لأزمة فتحي وكهربا.. ضربة موجعة لـ مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

الفارق كبير.. الأهلي يتفوق على الزمالك وبيراميدز في التصنيف العالمي للأندية

أبطال إفريقيا .. ضربة موجعة لـ مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

الصلح خير.. رسائل متبادلة بين كهربا وأحمد فتحي تنهي أزمة مباراة المقاولون

رسميا .. 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي والنجم الساحلي فى أفريقيا

ميدو يسخر من تصريحات كيكي حول أسباب تدهور مستوى برشلونة

الصفقة البديلة بعد هروب النقاز.. رسالة من طفل لشيكابالا.. موعد مباراة الأهلي والهلال.. في الكورة مع ملك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعود بعد غياب 13 عاما .. أول ظهور لـ طفل عندليب الدقي في فلانتينو

هنتعشى إيه النهاردة .. فول بالهريسة وأصابع بطاطس بالخضار وبيض سكرامبل

محتال يدعي الموت للحصول على مليون جنيه إسترليني ويورط زوجته.. تفاصيل