18 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة بيراميدز

اختار أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، 18 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غد الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ14 للدوري.



وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو ومحمد دبش وحسني فتحي وعصام صبحي وأحمد محسن وأحمد مودي وعاصم سعيد ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو ومحمد كنارية ومحمد مسعد وميدو جابر ومحمد إبراهيم وأودو موسيس وصلاح أمين وعمرو مرعي وشميلس بيكلي.



واختتم فريق المقاصة تدريباته مساء اليوم استعدادا لمباراة بيراميدز حيث خاض اللاعبون المران بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب نهاية المران أعلن ميدو قائمة اللاعبين المختارين للدخول في المعسكر المغلق.