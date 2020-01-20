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توك شو

أحمد موسى يفضح أمير قطر.. ويؤكد: مرسوم 14 يناير قمع وتقييد حريات.. فيديو

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:26 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، أنه اعتبار من يوم 14 يناير منعت السلطات القطرية المواطنين من التحدث والكلام وإبداء آرائهم السياسية؛ مرددا: «مفيش مواطن يعيش على أرض قطر يقدر يقول تميم بيعمل إيه .. إذا تحدثت مكانك السجن».

وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الإعلام الإخواني والقطري لم يتطرق إلى المرسوم الأميري الصادر يوم 14 يناير والذي يقيد الحريات؛ قائلا: «كنت اتمنى من صحفيي الجزيرة الإعتراض على قرارات الأمير .. لأنهم يكذبون على الملايين يوميا يوجعهم إلى تخريب أوطانهم تحت مسمى الحرية».

وأشار موسى إلى أن الـ 300 ألف قطري لا يمكنهم التحدث حتى في حقوق الإنسان أو الأنشطة الرياضية مثل كأس العالم؛ مؤكدا أن الإعلام ترك الشعب القطري في مصيبة كبيرة وكذب عليهم.

وعرض موسى، المرسوم الصادر من تميم بن حمد آل الثاني والذي يحمل تعديل بعض أحكام قانون العقوبات وغيرها من القرارات التي تقيد الشعب القطري وتجعله مكبل الأيدي أمام الأمير.

واستنكر موسى، ما قامت به جريدة الراية القطرية من تضليل الشعب القطري وإياهم أن القرارات جاءت إليهم من مصدر غير رسمي وتم نشرها بالرغم انها من وكالة الأنباء القطرية.
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