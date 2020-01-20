محمد حسن جاهز لمباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي في دوري الأبطال

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تماثل محمد حسن لاعب الفريق للشفاء من الإصابة التي تعرض لها خلال الأيام الماضية.



وأصيب اللاعب بكدمة في القدم وخضع لتدريبات تأهيلية وتماثل للشفاء بشكل كامل.



وأصبح محمد حسن جاهزا لمباراة مازيمبي الكونغولي المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



ويعتمد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على طارق حامد وفرجاني ساسي بشكل أساسي في خط وسط الفريق.