قانوني يكشف مزايا تعديلات قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات..فيديو

قال الدكتور أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يقر مبدأ العدالة الناجزة وإرساء لقيمة الردع في نفوس المدانين.

أضاف الدكتور أسامة حسنين عبيد خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن محكمة النقض مثقلة بعدد كبير جدا من الدعاوى.

وتابع أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أن قانون الإجراءات الجنائية خفف الثقل عن النقض بشكل كبير.

وأوضح الدكتور أسامة حسنين عبيد، أن سيصبح التقاضي على درجتين وفقا للتعديلات الجديدة فى قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار إلى أن، الأحكام الغيبية في قانون الإجراءات الحالى يؤرق حياة الكثيرين ويثقل كاهل القضاء والتعديلات الجديدة على القانون تجيز توكيل محام للتمثيل عن المتهم.