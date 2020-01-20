32 مركزا طبيا لتنفيذ مبادرة صحة المرأة في الوادي الجديد

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، عن الإعداد لتنفيذ حملة صحة المرأة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية، يوم 1 فبراير المقبل، في 32 مركزًا طبيًا موزعة على مراكز المحافظة الخمسة.





أكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، أن أهداف المبادرة تتلخص في الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى والتقييم والعلاج والكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.





وأوضح أنه سيتم توجيه المكتشف إصابتهم لتلقى التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب.





وأكد أن الخدمات التي ستقدمها المبادرة تشمل التوعية الصحية للمواطنات وتحليل السكر والكشف المبكر عن سرطان الثدى وقياس ضغط الدم.





ولفت إلى أنه ستتم التوعية عن الفحص الذاتي للثدي وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم من سن 18 سنة، بالمجان، وذلك لمدة 3 أشهر متتالية لتحقيق المستهدف منها على مستوى المحافظة.