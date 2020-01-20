AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

32 مركزا طبيا لتنفيذ مبادرة صحة المرأة في الوادي الجديد

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:41 م
مبادرة صحة المرأة
مبادرة صحة المرأة
Advertisements
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، عن الإعداد لتنفيذ حملة صحة المرأة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية، يوم 1 فبراير المقبل، في 32 مركزًا طبيًا موزعة على مراكز المحافظة الخمسة.


أكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، أن أهداف المبادرة تتلخص في الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى والتقييم والعلاج والكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.


وأوضح أنه سيتم توجيه المكتشف إصابتهم لتلقى التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب.


وأكد أن الخدمات التي ستقدمها المبادرة تشمل التوعية الصحية للمواطنات وتحليل السكر والكشف المبكر عن سرطان الثدى وقياس ضغط الدم.


ولفت إلى أنه ستتم التوعية عن الفحص الذاتي للثدي وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم من سن 18 سنة، بالمجان، وذلك لمدة 3 أشهر متتالية لتحقيق المستهدف منها على مستوى المحافظة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فحص 391 ألفا و476 سيدة في مبادرة دعم صحة المرأة المصرية بالبحيرة

الصحة: فحص 2.6 مليون امرأة منذ انطلاق مبادرة "سرطان الثدي"

تحديد 43 مقرا لتنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بشمال سيناء | والتنسيق مع الجهات المشاركة والداعمة

متابعة مستمرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بسيناء

لليوم الثالث على التوالي.. استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بشمال سيناء

محافظ شمال سيناء يتابع تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة

ترشيحاتنا

الجوع كافر .. أسد يجر خنزيرا بريا بوحشية من من جحره في الأرض .. فيديو

رسميا .. 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي والنجم الساحلي فى أفريقيا

بشرى سارة.. صرف العلاج بالمجان في مستشفيات قنا وتخفيض سعر تذاكر الكشف

الفرق اكتملت.. رد عاصي الحلاني على استبعاد الطفلة هايدي محمد من The Voice Kids ..فيديو

الصفقة البديلة بعد هروب النقاز.. رسالة من طفل لشيكابالا.. موعد مباراة الأهلي والهلال.. في الكورة مع ملك.. فيديو

رفض 300 عروسة.. عملاق باكستان يبحث عن زوجة تناسب حجمه .. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو العينين: بناء الوعي واجب وطني للإعلام.. والتواصل مع مراكز الأبحاث العالمية ضرورة للتعريف بصورة مصر الحقيقية

رانيا يوسف تخطف الانظار بالعرض الخاص لفيلم دماغ شيطان.. فيديو

كيا تعلن تخفيض 35 ألف جنيه على أسعار سبورتاج 2020 kia sportage .. اعرف أسعار جميع الفئات