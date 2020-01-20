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أخبار العالم

إيران تكشف عن الصواريخ التي أسقطت الطائرة الأوكرانية

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:18 م
الطائرة الأوكرانية
الطائرة الأوكرانية المنكوبة
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رحيم يسري
أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية، أن صاروخين من نوع TOR-M1 أطلقا باتجاه الطائرة الأوكرانية المنكوبة فوق طهران من جهة الشمال.

وتعد تلك المرة هي المرة الأولى التي تكشف فيها إيران عن إصابة الطائرة بصاروخين، 

وكان الحديث في السابق يدور حول صاروخ واحد، فيما كان تسجيل لإحدى كاميرات المراقبة قد رصد إطلاق صاروخين اثنين.

وفي وقت سابق، رفضت إيران تسليم أوكرانيا الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة.

وذكرت الهيئة في تقريرها أن  "الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا وكندا، قدمت أسماء لممثلين عنها لمعرفة نتائج التحقيقات باستثناء أفغانستان، الدولة الوحيدة المعنية التي لم تقدم ممثلا عنها".

وأكد أن "إيران طلبت من أمريكا وفرنسا بيعها تقنيات تمكنها من تحليل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية، بدلا من إرساله إلى الخارج كونها لا تمتلك مثل هذه التقنيات"، مشيرا إلى أن "واشنطن وباريس لم تردا بعد على الطلب الإيراني".

وشدد التقرير، على أن "تحطم الطائرة أدى إلى تضرر الصندوق الأسود وتعطل جهاز تسجيل الصوت في قمرة القيادة وانفصال الذاكرة عنه".
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