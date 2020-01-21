المرصد السوري: مرتزقة أردوغان يهربون من ليبيا إلى أوروبا

كشف مدير المرصد السوري لجقوق الإنسان عن هروب عدد من المرتزقة السوريين الذين أرسلهم الرئيس التركي رجب أردوغان إلى ليبيا إلى الأراضي الأوروبية.





وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، في تصريحات إلى بوابة أفريقيا الإخبارية، إن بعض المرتزقة الذين أرسلهم أردوغان استغلوا نقلهم إلى ليبيا من أجل الهروب إلى إيطاليا.





وأضاف: "أن قسمًا من المقاتلين المنضوين ضمن الفصائل الموالية لتركيا، ممن توجهوا إلى ليبيا في إطار عملية نقل المرتزقة إلى هناك من قبل تركيا، بدأوا رحلة الخروج من الأراضي الليبية باتجاه إيطاليا، حيث إن ما لا يقل عن 17 منهم وصلوا إلى إيطاليا بالفعل. ووفقًا لذويهم ومقربين منهم فإن الذين خرجوا عمدوا منذ البداية إلى اتخاذ هذا الطريق جسرًا للعبور إلى إيطاليا، فما إن وصلوا إلى هناك حتى تخلوا عن سلاحهم وتوجهوا إلى إيطاليا، كما أن قسمًا منهم توجه إلى الجزائر على أن تكون بوابة الخروج إلى أوروبا".





وتابع: "ارتفع عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن إلى نحو 2400 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير".





وأعلن عن ارتفاع قتلى مرتزقة أردوغان في ليبيا إلى 24 قتيلا، وذلك رغم استمرار وقف إطلاق النار.