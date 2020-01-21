مش قادر أبطل ضحك.. حمدي المرغني يعلق على رقص سليمان عيد على أغنية محمد رمضان





وظهر سليمان عيد وهو يرقص بطريقه كوميدية على أغنية محمد رمضان الأخيرة " بم بم" وعلق حمدي المرغني قائلا "مش قادر أبطل ضحك.. شوفته مليون مرة".





ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين " فرفوش قوي" و " أحلى حاجة شوفتها النهارده".





ويشارك حمدى المرغني، سليمان عيد فى مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ، بطولة عادل إمام، و دلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتى.

شارك الفنان حمدي الفنان حمدي المرغني جمهوره عبر انستجرام بفيديو كوميدي للفنان سليمان عيد وهو يرقص علي أغنية "بم بم".