مش قادر أبطل ضحك.. حمدي المرغني يعلق على رقص سليمان عيد على أغنية محمد رمضان

شارك الفنان حمدي الفنان حمدي المرغني جمهوره عبر انستجرام بفيديو كوميدي للفنان سليمان عيد وهو يرقص علي أغنية "بم بم".
وظهر سليمان عيد وهو يرقص بطريقه كوميدية على أغنية محمد رمضان الأخيرة " بم بم" وعلق حمدي المرغني قائلا "مش قادر أبطل ضحك.. شوفته مليون مرة".
ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين " فرفوش قوي" و " أحلى حاجة شوفتها النهارده".
ويشارك حمدى المرغني، سليمان عيد فى مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ، بطولة عادل إمام، و دلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتى.