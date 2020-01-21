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أخبار العالم

مقتل 9 مدنيين في هجوم انتحاري لـ بوكو حرام غرب تشاد

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:24 ص
تفجير في غرب تشاد
تفجير في غرب تشاد
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أ ش أ
قال مسئول أمني محلي في تشاد، إن هجوما انتحاريا جديدا يحمل بصمات جماعة "بوكو حرام"، أسفر عن مقتل 9 مدنيين الليلة الماضية في منطقة بحيرة تشاد، حيث كثفت الجماعة المسلحة هجماتها في الأشهر الأخيرة.

وأوضح المسئول - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية- أن "انتحارية فجرت نفسها أمس في كايجا كيندجيريا، الأمر الذي أسفر عن سقوط تسعة قتلى هم امرأتان وسبعة رجال"، فيما أكد المتحدث باسم الجيش التشادي العقيد عازم برماندوا، وقوع الهجوم وعدد من الضحايا.

وأشارت القناة إلى أن الهجوم الانتحاري جاء متزامنا مع زيارة تقوم بها وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي لنجامينا، حيث شددت اليوم على "التزام تشاد القوي" بمكافحة الإرهابيين في منطقة الساحل.

ومنذ أشهر، كثفت الجماعة الإرهابية المرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي نشاطها في حوض بحيرة تشاد التي تمتد بين تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا.

وتشارك تشاد في قوة مجموعة الساحل إلى جانب مالي والنيجر وبوركينافاسو وموريتانيا، وأعلن الجيش التشادي إرسال كتيبة من 480 عنصرا إلى منطقة تقاطع الحدود التي تتعرض لهجمات المسلحين.

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