غدا.. الخرطوم تستضيف جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

يلتقي غدا، الأربعاء، في العاصمة السودانية الخرطوم، وعلى مدار يومين، وفود اللجان القانونية والفنية لـــ مصر، وإثيوبيا، والسودان للخروج بمسودة اتفاقية حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وستقوم اللجان الفنية والقانونية المكونة من الأطراف الثلاثة بإعداد مسودة لتلك الاتفاقية خلال اجتماع يعقد بالخرطوم.





وجرى خلال اجتماع واشنطن تقييم سير المفاوضات التي عقدت خلال الشهرين الماضيين حول ملء وتشغيل سد النهضة.





ولعب الجانب الأمريكي دورا بارزا، أفضى إلى أن يقوم وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث بتقييم الموقف في اجتماع يعقد في واشنطن في الفترة من 28-29 يناير الجاري.





وانطلق الاجتماع التقييمي الأخير لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، الاثنين الماضي في العاصمة واشنطن.





وجرت المباحثات بين الدول الثلاث، على مستوى وزاري، برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، ورئيس البنك الدولي ديفيد ملباس، اللذين شاركا في المحادثات بصفة مراقبين خلال يومين.