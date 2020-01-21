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رياضة

مصر تترقب.. موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:43 ص
محمد صلاح نجم منتخب
محمد صلاح نجم منتخب مصر
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محمد السعيد
يترقب عشاق كرة القدم السمراء، قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، التي ستقام اليوم، الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة.

موعد قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والقنوات الناقلة:

ومن المقرر أن ينطلق حفل قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ويذاع عبر بي ان سبورتس المفتوحة، وبي إن سبورتس 1.

وتم توزيع المستويات بناءً على آخر تصنيف للاتحاد الدولي الصادر في ديسمبر 2019.


المستوى الأول: السنغال- تونس- نيجيريا – الجزائر- المغرب- غانا- مصر- الكاميرون- مالي- الكونغو الديمقراطية.


المستوى الثاني: بوركينا فاسو- كوت ديفوار- جنوب أفريقيا- غينيا- أوغندا- الرأس الأخضر (كاب فيردي)- الجابون- بنين- زامبيا- الكونغو.


المستوى الثالث: مدغشقر- موريتانيا- ليبيا- موزمبيق- كينيا- أفريقيا الوسطى- زيمبابوي- النيجر- ناميبيا-غينيا بيساو.


المستوى الرابع: مالاوي- أنجولا- توجو- السودان- رواندا- تنزانيا- غينيا الاستوائية- إثيوبيا- ليبيريا- جيبوتي.


وضع مصر في قرعة التصفيات سيكون على رأس إحدى المجموعات العشرة طبقا للتصنيف، وهو بالطبع سيجنبها التصادم المبكر مع إحدى القوى العظمى في القارة السمراء والممثلة في السنغال والجزائر والمغرب وغانا وتونس.
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