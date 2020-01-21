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تعليم

محافظ مطروح يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:48 ص
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
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قســم التعليــم

قام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، صباح اليوم، الثلاثاء، يرافقه الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بتفقد لجان امتحان الصف الثالث الإعدادى بمدرستى وادى ماجد وزاهر جلال الإعدادية بنات للاطمئنان على توفير سبل الراحة للطلاب والمراقبين.

واطمأن محافظ مطروح من الطلاب على وضوح أسئلة الامتحانات، وتشمل جميع أجزاء المنهج الدراسى وخالية من اللبس والغموض وعدم وجود أى شكاوى.


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ووجه محافظ مطروح، وكيل الوزارة بمواصلة المتابعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بتعليم مطروح لضمان تحقيق الانضباط والالتزام بجميع اللجان الامتحانية بجميع الإدارات التعليمية بمطروح ومتابعة أى شكاوى بشأن الامتحانات.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الشهادة الاعدادية بمطروح 8655 طالبا يؤدون الامتحانات بـ 98 لجنة على مستوى المحافظة.

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