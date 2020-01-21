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تعليم

إنجاز طبي جديد بمركز طنطا النفسي: إنقاذ 4 مرضى بعد إصابتهم بجلطة مخية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:57 م
صدى البلد
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احمد علي
أكد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، نجاح مشروع تطوير علاج مرضى الجلطات المخية بمركز الطب النفسي وأمراض المخ والأعصاب ، والذي يعتبر من أكبر المراكز الطبية على مستوى الجمهورية من حيث عدد الحالات استقبال وعلاج السكتة الدماغية ونزيف المخ.

وأضاف "سبع" أن المركز حاصل على الإجازة لتدريب الأطباء على استخدام القسطرة المخية وكيفية الاستئصال الميكانيكي لجلطات المخ وعمل الدعامات الشريانية.

وفي السياق ذاته، نجح فريق من شباب الأطباء بمركز الطب النفسي بجامعة طنطا في تجاوز المعدل العالمي لإذابة جلطات المخ والذي يقدر ب 45 دقيقة ، حيث نجح الفريق في إذابة جلطات المخ لـ 4 حالات في 30 دقيقة في يوم واحد فقط بأعلى معدل كفاءة وأقل نسبة مضاعفات، وذلك ضمن مشروع تطوير علاج مرضى الجلطات المخية.


ضم الفريق الدكتور احمد رويشة مدرس مساعد بقسم الأمراض العصبية والنفسية، والدكتور هاني هلال طبيب مقيم بقسم الأمراض العصبية والنفسية، تحت إشراف الدكتورة مي عيسى رئيس القسم، والدكتور إيهاب شوقي مدير المركز ، والدكتور وفيق بهنسي مدير المشروع.

وأوضح الدكتور  أحمد رويشة عضو الفريق الطبي ، انه تم حقن الحالات الأربعة بمذيب الجلطة في 30 دقيقة من وقت وصولها إلى مركز الطب النفسي وطب المخ والأعصاب، بما في ذلك استقبال الحالات وتوقيع الكشف الطبي عليها وعمل الأشعة المقطعية اللازمة لها.

وأشار الدكتور إيهاب شوقي مدير مركز الطب النفسي ، أن هذه الخدمة الطبية متوفرة داخل المركز  سواء على نفقة الدولة أو التأمين الصحى لجميع المرضى، موضحًا أن المركز يتولى الآن تدريب الكوادر الشبابية من الأطباء والتمريض بمستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي على سرعة التعامل مع مرضى السكتة الدماغية تحت إشراف أساتذة طب المخ والأعصاب بالمستشفيات الجامعية بطنطا.
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