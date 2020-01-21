رضا عبد العال لجماهير الزمالك: كهربا ضرب مدرب النادي السابق.. وأوناجم بيشوف الفانلة الحمراء بيترعب





وقال عبد العال في فيديو نشره عبر قناته على موقع "يوتيوب": "نسيتوا إن كهربا تطاول بالألفاظ على مرتضى منصور رئيس النادي، ثم تراجع وقال إنه مثل والده وانتهت المشكلة".





وتابع: "انتوا السبب في نجوميته بدعمكم غير المبرر له، بصق عليكم، وتطاول بالأيدي على مدربي الفريق السابقين، محمد صلاح، ومحمد حلمي، وكان من المفترض عرضه للبيع بعد هذه الأفعال، في الآخر ضحك عليكم وقال لكم مع السلامة".



ووجه بعض الانتقادات للمغربي محمد أوناجم لاعب الفريق قائلًا: "أوناجم مقلب الزمالك شربه، وأيمن حفني لاعب الأبيض السابق، حذاءه بـ 100 زي أوناجم، أين حفني؟".

وتابع: "الزمالك تعاقد مع خالد بوطيب رغم إنه أكبر سنًا من أيمن حفني، ثم تعاقد الصيف الماضي مع أوناجم، والثنائي يخافان من الفانلة الحمراء، أيمن حفني كان يلعب أمام الأهلي مفرده، أين دعمكم له؟ من الأولى أن تطالبه بعودة حفني مثل شيكابالا".

وأضاف: "أوناجم بيشوف الفانلة الحمراء بيترعب، ماذا فعل أمام الأهلي في السوبر المحلي؟".

واختتم حديثه قائلًا: "نصيحتي لجماهير الزمالك، متنجموش اللاعب غير لما يجيب 3 - 4 بطولات للنادي عشان تقدروا تقرروا يستاهل النجومية أم لا".

رد رضا عبد العال المدير الفني لبلدية المحلة، على الهجوم الشديد الذي ناله من جماهير نادي الزمالك، بشأن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي، والمغربي محمد أوناجم لاعب الأبيض الحالي.