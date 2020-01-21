AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رضا عبد العال لجماهير الزمالك: كهربا ضرب مدرب النادي السابق.. وأوناجم بيشوف الفانلة الحمراء بيترعب

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:48 م
رضا عبد العال
رضا عبد العال
Advertisements
القسم الرياضي
رد رضا عبد العال المدير الفني لبلدية المحلة، على الهجوم الشديد الذي ناله من جماهير نادي الزمالك، بشأن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي، والمغربي محمد أوناجم لاعب الأبيض الحالي.

وقال عبد العال في فيديو نشره عبر قناته على موقع "يوتيوب": "نسيتوا إن كهربا تطاول بالألفاظ على مرتضى منصور رئيس النادي، ثم تراجع وقال إنه مثل والده وانتهت المشكلة".

وتابع: "انتوا السبب في نجوميته بدعمكم غير المبرر له، بصق عليكم، وتطاول بالأيدي على مدربي الفريق السابقين، محمد صلاح، ومحمد حلمي، وكان من المفترض عرضه للبيع بعد هذه الأفعال، في الآخر ضحك عليكم وقال لكم مع السلامة".

ووجه بعض الانتقادات للمغربي محمد أوناجم لاعب الفريق قائلًا: "أوناجم مقلب الزمالك شربه، وأيمن حفني لاعب الأبيض السابق، حذاءه بـ 100 زي أوناجم، أين حفني؟".

وتابع: "الزمالك تعاقد مع خالد بوطيب رغم إنه أكبر سنًا من أيمن حفني، ثم تعاقد الصيف الماضي مع أوناجم، والثنائي يخافان من الفانلة الحمراء، أيمن حفني كان يلعب أمام الأهلي مفرده، أين دعمكم له؟ من الأولى أن تطالبه بعودة حفني مثل شيكابالا".

وأضاف: "أوناجم بيشوف الفانلة الحمراء بيترعب، ماذا فعل أمام الأهلي في السوبر المحلي؟".

واختتم حديثه قائلًا: "نصيحتي لجماهير الزمالك، متنجموش اللاعب غير لما يجيب 3 - 4 بطولات للنادي عشان تقدروا تقرروا يستاهل النجومية أم لا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجم الزمالك يعلنها: كهربا أول صفقات الأهلي الشتوية

مصطفى يونس: الزمالك لا يجيد القوانين.. والأهلي ترك السعيد وخطف كهربا بذكاء

مرتضى منصور يفتح النار من جديد على الخطيب ويؤكد تعاقد الأهلي مع كهربا "بلطجة"

لعيبة مش رجالة| رضا عبدالعال تعليقا على خسارة الزمالك بثلاثية

أخبار الرياضة ليلا.. الزمالك عكس الأهلي في فارق الأزمات.. القيعي يكشف كواليس التعاقد مع كهربا

بعد كهربا .. الأهلي يكثف مفاوضاته مع نجم الزمالك لكرة اليد

ترشيحاتنا

تطور جديد.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف أحدث المستجدات

بعد نتفه الحمام في بانيو الفندق.. هجوم شرس على أحد نجوم سناب شات

منعوه من الدخول.. 9 قتلى في حادث إلقاء رجل قنبلة على حفل زفاف سوداني

بعد إصابته بالشلل الرعاش.. صلاح عبد الله يوجه رسالة مؤثرة لـ يوسف فوزى

أوباميانج بديلا لـ سواريز في برشلونة

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 -1-2020 .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انخفاص سعر شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2020 لجميع الفئات 20 ألف جنيه .. صور

منعوه من الدخول.. 9 قتلى في حادث إلقاء رجل قنبلة على حفل زفاف سوداني

بعد نتفه الحمام في بانيو الفندق.. هجوم شرس على أحد نجوم سناب شات