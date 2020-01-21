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أخبار البلد

عضو بالأطباء يدعو لعمومية طارئة لجمع توقيعات لمحاسبة المسئولين عن حادث طبيبات المنيا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:49 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلن الدكتور أحمد السيد، عضو مجلس نقابة الأطباء، عن حملة جمع التوقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة للأطباء، وذلك بمؤتمر تأبين حادث طبيبات المنيا بدار الحكمة.

وقالت إحدى شباب الأطباء، بمؤتمر تأبين حادث طبيبات المنيا، إن مسلسل الاعتداء لم ينته، وفي إحدى النبطشيات تم الاعتداء عليها بالشبشب داخل طوارئ القصر العيني.

وطالبت أخرى، بمحاسبة المسئولين عن الحادث وقاله وزيرة الصحة.

وأضافت أخرى، بضرورة الهروب إلى الخارج من التعسفات بوزارة الصحة، أو العمل الخاصة.

وتقدمت نقابة أطباء مصر ويمثلها قانونا د.حسين خيرى بصفته نقيب الأطباء ببلاغ للنائب العام وآخر لهيئة النيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإداري في جميع الملابسات والقرارات التعسفية التي سبقت الحادث الأليم لطبيبات محافظة المنيا، تنفيذًا لـ قرارات مجلسها حول حادث طبيبات المنيا.

واشتمل بلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام والذى قُيد تحت رقم 3562-عرائض النائب العام على واقعات التعسف الإداري في تنفيذ التعليمات الصادرة من وكيل وزارة الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة والتى تخالف المادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطبيبات الحوامل أو من لديها طفل اقل من سنتين و نصها : للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضع مدتها 3 أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها، وتخفض ساعات العمل اليومية ساعة على الأقل اعتباراَ من الشهر السادس من الحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.

وخالف أيضًا كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذلك مخالفة نص المادة 123 المادة 375 مقررا من قانون العقوبات، وقيد بلاغ النيابة الإدارية الى المستشار عصام الدين محمد المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية برقم ( 3440 لسنة 2020) واشتمل على مخالفات إدارية تتمثل فى حال اعتذار أى من الطبيبات عن حضور الدورة التدريبية لأى سبب الى الإحالة للتحقيق أو الندب الى أى منطقة نائية متطرفة فى المحافظة، وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 23 و58 و59 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 – أو الإيقاف أو غير ذلك، وهو ما حملته عبارات التهديد والوعيد الواضحة من المسئولين عن المنظومة الطبية فى محافظة المنيا حينما تم تكليف طبيبات المنيا عن طريق الواتس آب.
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