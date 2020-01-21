عضو بالأطباء يدعو لعمومية طارئة لجمع توقيعات لمحاسبة المسئولين عن حادث طبيبات المنيا

أعلن الدكتور أحمد السيد، عضو مجلس نقابة الأطباء، عن حملة جمع التوقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة للأطباء، وذلك بمؤتمر تأبين حادث طبيبات المنيا بدار الحكمة.





وقالت إحدى شباب الأطباء، بمؤتمر تأبين حادث طبيبات المنيا، إن مسلسل الاعتداء لم ينته، وفي إحدى النبطشيات تم الاعتداء عليها بالشبشب داخل طوارئ القصر العيني.





وطالبت أخرى، بمحاسبة المسئولين عن الحادث وقاله وزيرة الصحة.





وأضافت أخرى، بضرورة الهروب إلى الخارج من التعسفات بوزارة الصحة، أو العمل الخاصة.





وتقدمت نقابة أطباء مصر ويمثلها قانونا د.حسين خيرى بصفته نقيب الأطباء ببلاغ للنائب العام وآخر لهيئة النيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإداري في جميع الملابسات والقرارات التعسفية التي سبقت الحادث الأليم لطبيبات محافظة المنيا، تنفيذًا لـ قرارات مجلسها حول حادث طبيبات المنيا.





واشتمل بلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام والذى قُيد تحت رقم 3562-عرائض النائب العام على واقعات التعسف الإداري في تنفيذ التعليمات الصادرة من وكيل وزارة الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة والتى تخالف المادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطبيبات الحوامل أو من لديها طفل اقل من سنتين و نصها : للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضع مدتها 3 أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها، وتخفض ساعات العمل اليومية ساعة على الأقل اعتباراَ من الشهر السادس من الحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.



