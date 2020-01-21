عثمان شعلان يفتتح وحدة فحوص المرأة بالمستشفيات الجامعية في الزقازيق.. صور

افتتح الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ،اليوم الثلاثاء، وحدة فحوص المرأة بمستشفى السلام بالمستشفيات الجامعية بالجهود الذاتية بتكلفة مالية قدرها 5 ملايين جنيه ،وذلك بحضور الدكتور عبدالسلام عيد عميد كلية الطب البشري، والدكتور هشام عنان مدير عام مستشفيات الجامعة،والدكتورة هدير صفوت رئيس وحدة صحة المرأة وأحمد السيد عبدالعزيز صاحب التبرع.





وخلال الافتتاح أكد رئيس الجامعة أن افتتاح وحدة فحوص المرأة يأتي في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام ودعم صحة المرأة كجزء أصيل في تنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030،وأن الجامعة تحرص دائمًا علي تطوير الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى المترددين علي المستشفيات الجامعية مشيدًا بدور المجتمع المدني في المساهمة في دعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.





وعقب الافتتاح تفقد رئيس الجامعة ومرافقوه أقسام وحدة فحوص المرأة والتي تضم العديد من الأجهزة الحديثة منها أجهزة أشعة ديجتال ماموجرام متعدد المقاطع مع صبغة ديناميكية لتشخيص أورام الثدي في مراحل مبكرة والقيام بمسح شامل للاكتشاف المبكر لأورام الثدي قبل ظهور الكتلة السرطانية ،وأجهزة اشعة تلفزيونية ودوبلر ملون لتشخيص أورام الثدي والتفرقة بين أنواعها مع إمكانية أخذ عينات بموجه أتوماتيكي، وجهاز أشعة تلفزيونية رباعية الأبعاد لمتابعة الحمل وكشف العيوب الخلقية في عمر جنيني مبكر.





فيما أكد الدكتور عبد السلام عيد أن الوحدة تعد من الوحدات الطبية ذات التخصص الدقيق للإهتمام بصحة المرأة حيث تقدم كل خدماتها بهدف الكشف المبكر وتشخيص أورام المرأة المختلفة بإستخدام التقنيات الحديثة والمتقدمة من أجل تحقيق نسب شفاء وتعافي عالية بين السيدات والفتيات.

وعلى هامش الافتتاح تفقد رئيس الجامعة وحدة جديدة لقسطرة القلب للأطفال بمبني جراحة القلب والصدر والتي جاري الانتهاء من استكمالها كوحدة متخصصة لعلاج أمراض قلب الأطفال تضم وحدة قسطرة قلب أطفال، وحدة إفاقة، وحدة عناية مركزة، وحدة كشف بإشاعة الأيكو بتكلفة تقدر بـ10 مليون و500ألف جنيه بدعم من وزارة التعاون الدولي.