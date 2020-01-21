جانتس يتعهد بضم غور الأردن إلى إسرائيل بعد الانتخابات

تجول رئيس كاحول لافان بيني جانتس اليوم في شمال البحر الميت وتعهد بأن يعمل بعد الانتخابات على فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، بالتنسيق مع الأسرة الدولية، مؤكدا أن هذه المنطقة جزءً لا يتجزأ من أرض إسرائيل.

وفي سياق متصل أعرب جانتس عن أمله في أن ينشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام في أقرب وقت ممكن وحتى قبل الانتخابات.

وأثارت تصريحات جانتس بشأن ضم غور الأردن ردود فعل في الحلبة الحزبية السياسية وتساءل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لماذا يجب الانتظار إلى ما بعد الانتخابات إذا يمكن القيام بذلك في الكنيست الحالية، وأضاف في تغريدة أنه يتوقع من جانتس أ ن يرد على ذلك اليوم قبل الغد، إلا إذا فرض النائب أحمد الطيبي حق النقض الفيتو على ذلك.

ومن جهته قال رئيس تحالف العمل جيشر ميرتس عامير بيرتس إنه يتوقع من جانتس لا ينجر وراء اليمين المتطرف، مشيرا إلى أن مستقبل غور الأردن يجب أن يتم تحديده في إطار المفاوضات.

بينما أكد رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة أنه ليس بهذه الطريقة سيتم استبدال رئيس الوزراء وأضاف أن مواطني إسرائيل ليسوا بحاجة إلى محاكاة لنتنياهو.