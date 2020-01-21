محمد صلاح يكشف عن سر بكاء طارق يحيى عقب الفوز أمام الزمالك





وأكد محمد صلاح في تصريحات لقناة "تايم سبورت" أن طارق يحي مدرب مميز ويستحق كل التقدير والتحيه مشددا ان بكاءه كان بسبب الهجوم الشديد عليه بسبب تدهور نتائج الفريق.





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كشف محمد صلاح نجم الكرة المصرية السابق ومدرب الزمالك السابق، عن سر بكاء طارق يحيى المدير الفني السابق لـ طلائع الجيش عقب الفوز امام الزمالك ضمن مباريات الدوري الممتاز.

وأضاف محمد صلاح ان طارق يحي بحاجه للمزيد من الصبر حتى يظهر نتاج عمله مع طلائع الجيش مشددا انه فريق قوي ومتماسك للغاية.





وأكمل محمد صلاح أن طلائع الجيش يعاني من كثرة الاصابات داخل الفريق.





واعتذر طارق يحيي المدير الفنى لطلائع الجيش عن عدم الاستمرار فى منصبه مديرًا فنيًا للفريق عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندرى بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام بثلاثة أهداف دون رد على استاد جهاز الرياضة العسكرى.



