AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة الأزهر يتفقد فرع البنات.. ويوزع دعوات مجانية لمعرض الكتاب

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:36 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يتفقد فرع البنات ويوزع دعوات مجانية لمعرض
Advertisements
تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، فرع البنات بمدينة نصر للوقوف على انضباط الأيام الأخيرة في امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تنتهي بعد غد الخميس الموافق 23 يناير الجاري.

جاء ذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لكافة قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، والاطمئنان على كافة حسن سير العملية الامتحانية في كافة لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول.



حيث اطمئن رئيس الجامعة على انتظام وهدوء لجان الامتحانات، وتأكد   ان  العمل داخل الكنترولات يسير  على قدم وساق بهدف الانتهاء من عمليات التصحيح أولًا بأول، إضافة إلى عمليات المراجعة والرصد، حتى يتسنى الانتهاء من عمليات التصحيح ثم إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول خلال شهر فبراير المقبل. 

وخلال الجولة قام فضيلة رئيس الجامعة يرافقه الدكتور الحسينى جميل استاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر ورئيس الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر  ،و الدكتورة آمال حسن، عميدة كلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتورة أميمة فهمي، وكيلة كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، والأستاذة سعاد بكر، أمين عام الجامعة المساعد لفرع البنات، بتفقد حرم فرع البنات والوقوف على الخدمات المتاحة داخل الحرم من كافتريات ومنافذ فوري والتي تتيح للطلاب والطالبات سداد جميع الرسوم إلكترونيا خدمة لطلاب وطالبات الجامعة. اضافة لعمليات التطوير والتجميل بحرم فرع البنات بمدينة نصر. 

كما قام رئيس الجامعة -وفق بيان المركز الإعلامي- بتوزيع دعوات مجانية دائمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 51 على طالبات فرع البنات وعلى الموظفين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، تشجيعا من فضيلته ودعوة للذهاب للمعرض والاستفادة من هذا المهرجان الثقافي المصري العالمي.

وخلال الزيارة حرصت الطالبات على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة موجهين له الشكر على الإنجازات التي تتحقق يوميا على أرض الواقع والتي تعكس التطور الكبير الذي تشهده مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عميدة تجارة الأزهر: التصحيح الإلكتروني تجربة جديدة تطبق قريبًا

النظام الإلكتروني .. ماذا فعلت جامعة الأزهر في استراتيجية التحول الورقي؟

معرض للكتاب بتخفيضات كبيرة خدمة لطلبة الأزهر

13 مؤتمرا .. حصاد الفعاليات العلمية بجامعة الأزهر في 2019

رئيس جامعة الأزهر يتفقد فرع البنات لبحث استغلال المساحات الخضراء

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كليات البنات بمدينة نصر

ترشيحاتنا

الجونة لغز .. حازم إمام يكشف أسباب هزيمة الفريق أمام طنطا

اسكودا تطرح اوكتافيا 2020 ambition plus في مصر.. اعرف السعر والمواصفات.. فيديو

خالد النبوى يتعرض لأزمة صحية.. تفاصيل

الملعقة السحرية لخفض ضغط الدم لمريض السكر

الرجل الأخضر يظهر فى باكستان.. وزنه 450 كجم ويتناول 36 بيضة و3 كيلو لحمة يوميا

بديل النقاز في الزمالك.. موقف صالح جمعة وآزارو من الأهلي.. وإنسانية شيكابالا مع طفل مصاب.. في «الكورة مع ملك» .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممرضة تسرق مجوهرات مسنة مصابة بالخرف.. وكاميرا مراقبة منزلية تكشفها

عبد المنعم رياض.. حكاية تمثال شاهد على بطل ذهبي استشهد وسط جنوده

السر في الممر.. شاهد نزلاء فندق يتفاجأون بفيل ضخم يتجول خلسة في الردهة