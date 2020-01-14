نائب رئيس جامعة الأزهر يقدم العزاء في وفاة طالب العلوم بمسقط رأسه بكفر الشيخ

قدم الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، واجب العزاء لأسرة "شهيد العلم" الطالب أحمد وجيه، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية العلوم بأسيوط، مساء اليوم، وذلك بمنزل الأسرة بمحافظة كفر الشيخ.
ووصل منذ قليل نائب رئيس جامعة الأزهر لمنزل أسرة الطالب "شهيد العلم" لتقديم واجب عزاء ومواساة مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.
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ووصل منذ قليل نائب رئيس جامعة الأزهر لمنزل أسرة الطالب "شهيد العلم" لتقديم واجب عزاء ومواساة مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.
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كان وفد من فرع جامعة الأزهر بأسيوط، توجه فور معرفة الإدارة بالحادث المؤسف الذي تعرض له الطالب، إلى مستشفي الإيمان العام بأسيوط، لإنهاء إجراءات خروج جثمان الطالب من المستشفى ونقله على وجه السرعة لمسقط رأسه في محافظة كفر الشيخ.
ونعت الجامعة الطالب "شهيد العلم" –في بيان للمركز الإعلامي بالجامعة-، وقدمت واجب العزاء لأسرته وكليته وزملائه، وتوجهت إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
كان وفد من فرع جامعة الأزهر بأسيوط، توجه فور معرفة الإدارة بالحادث المؤسف الذي تعرض له الطالب، إلى مستشفي الإيمان العام بأسيوط، لإنهاء إجراءات خروج جثمان الطالب من المستشفى ونقله على وجه السرعة لمسقط رأسه في محافظة كفر الشيخ.
ونعت الجامعة الطالب "شهيد العلم" –في بيان للمركز الإعلامي بالجامعة-، وقدمت واجب العزاء لأسرته وكليته وزملائه، وتوجهت إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.