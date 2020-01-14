نائب رئيس جامعة الأزهر يقدم العزاء في وفاة طالب العلوم بمسقط رأسه بكفر الشيخ

رئيس جامعة الأزهر: لوحة شرف باسم كل من تبرع للكليات الأزهرية الجديدة بدمياط

كان وفد من فرع جامعة الأزهر بأسيوط، توجه فور معرفة الإدارة بالحادث المؤسف الذي تعرض له الطالب، إلى مستشفي الإيمان العام بأسيوط، لإنهاء إجراءات خروج جثمان الطالب من المستشفى ونقله على وجه السرعة لمسقط رأسه في محافظة كفر الشيخ.ونعت الجامعة الطالب "شهيد العلم" –في بيان للمركز الإعلامي بالجامعة-، وقدمت واجب العزاء لأسرته وكليته وزملائه، وتوجهت إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.