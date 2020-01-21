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تكنولوجيا

Huawei تعلن التحدي.. تطرح هاتف 5G في 2021 بـ 2300 جنيه فقط

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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كريم جمال
يبدو أن علامة هواوى الصينية قد أعلنت التحدى الحقيقى منذ أزمتها مع الحكومة الأمريكية فى مايو الماضى، حيث أفادت مصادر من داخل الشركة أنها تنوى طرح هاتف ذكى بتقنية الجيل الخامس 5G فى 2021 مقابل 150 دولار أمريكى، ما يعادل 2300 جنيهًا مصريًا فقط.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، سيأتى الهاتف بنوعين من المعالجات هما MediaTek 1000L و Qualcomm Snapdradon 765G، بالإضافة لشريحة الإتصال للجيل الخامس.

ويصنف الهاتف ضمة فئة الهواتف المتوسطة، وهى رؤية هواوى للسيطرة على الفئات المتوسطة الإقتصادية، والتى جعلتها تحقق مبيعات منها بلغت 6.9 مليون هاتف فى العام الماضى، بينما حققت غريمتها الكورية الجنوبية سامسونج مبيعات بمعدل 6.7 مليون هاتف.

يذكر أن هواوى كانت قد كشفت عن حجم مبيعات هواتفها، والذى تخطى 240 مليون هاتف ذكى فى عام 2019، وقال Xu Zhijun رئيس شركة هواوى إنه يامل ارتفاع مبيعات شركته بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضى، ليصل حجم الاستثمارات إلى 123 مليار دولار أمريكى.

بينما بلغت مبيعات هاتف Mate 30 بمفرده باع 12 مليون نسخة حول العالم، حيث احتفلت الشركة ببيع أكثر من 7 ملايين نسخة من هاتفها الجديد فى الشهر الماضى.

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