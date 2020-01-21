رئيس كاف: سنتابع تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 لضمان الشفافية

أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، أن الاتحاد سيتابع بشكل مستمر مباريات التصفيات والملاعب والتحكيم .

وكشف أحمد أن هناك اجتماعا مستمرا مع إنفانتينو رئيس الفيفا لإبلاغه بأحدث المستجدات فيما يتعلق بالتصفيات التي تمثل حدثًا مهم بالنسبة للقارة السمراء.

وتم توزيع المستويات بناءً على آخر تصنيف للاتحاد الدولي الصادر في ديسمبر 2019.

المستوى الأول: السنغال- تونس- نيجيريا – الجزائر- المغرب- غانا- مصر- الكاميرون- مالي- الكونغو الديمقراطية.

المستوى الثاني: بوركينا فاسو- كوت ديفوار- جنوب أفريقيا- غينيا- أوغندا- الرأس الأخضر (كاب فيردي)- الجابون- بنين- زامبيا- الكونغو.

المستوى الثالث: مدغشقر- موريتانيا- ليبيا- موزمبيق- كينيا- أفريقيا الوسطى- زيمبابوي- النيجر- ناميبيا-غينيا بيساو.

المستوى الرابع: مالاوي- أنجولا- توجو- السودان- رواندا- تنزانيا- غينيا الاستوائية- إثيوبيا- ليبيريا- جيبوتي.



